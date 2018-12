Marie-Charlotte Lanta a été reporter, chroniqueuse et réalisatrice de documentaires formée à la PNL et à l’ennéagramme.

Anne-Claire Lévêque, journaliste en presse grand public et auteure jeunesse .

Autour de leur livre : 10 pouvoirs de sorcière, pour réenchanter ta vie.

Et si vous étiez… une femme ensorcelante ?

Une femme détentrice d’un savoir magique, qui sait ce qui est bon pour elle et crée sa vie à sa mesure ?

C’est ce que vous propose ce grimoire contemporain et résolument féminin.

À travers des tests, des exercices, des témoignages et un jeu de cartes oracle, vous serez initiée aux 10 pouvoirs de sorcière : connaître vos forces et vos faiblesses, savoir compter sur vos alliées, identifier vos désirs profonds, vaincre vos peurs pour terrasser votre dragon et réenchanter votre vie…