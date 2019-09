Durant 60 minutes la chanteuse et harpiste Cécile Corbel sera à l’honneur.

Découvrez son univers celtique et bien plus encore à travers les albums Song book 1, 2, 3 , ses duos avec Natasha St Pier, Faada Freddy mais aussi des morceaux de la bof Arrietty, le petit monde des chapardeurs et quelques extraits de son dernier album Enfant du vent.

Alors à vendredi de 18h à 19h.