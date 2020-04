100 millions d’euros retirés aux CCI, et, quand le Sud réinvente le monde, essai sur la faiblesse, Bertrand Badie réfléchit sur la puissance

Danielle Dubrac, Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis et 1ère Vice-présidente de la CCI Paris Île-de-France, dirige également le Cabinet SABIMMO et Pierre Kuchly, Président de la Chambre de Commerce et d’industrie du Val d’Oise et Vice-présidente de la CCI Paris Île-de-France dirige Era Sib entreprise qui fabrique des électro vannes de haute technologie depuis plus de 50 ans et Le Savoir Industriel.

Tous deux font le bilan des Chambres de Commerce et d’indistrie qui doivent se réorganiser puisque l’Etat leur retire 100 millions d’euros de subventions sur les 4 prochaines années. Comment financer les services aux entreprises et les 19 écoles de la Chambre de Commerce et d’industries de Paris ile de France ? 1000 salariés déjà ont été licenciés.

Tous deux commentent l’actualité les « Gilets jaunes » ; le Grand Paris Express ; Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ; la défiscalisation des heures supplémentaires ; les quartiers politique de la ville.

Ils annoncent l’ouverture de la plateforme « CCI business » pour l’inscription des entreprises afin de se faire référencer en vue des marchés de construction des équipements pour les jeux Olympiques de 2024.

Nous rendons hommage à Michel Lefèvre, président d’Initiactive 95 et d’Initiative France décédé récemment.

Comprendre le monde : Pascal Boniface, directeur de l’institut des relations internationales reçoit Bertrand Badie pour sa réflexion sur la puissance, à l’occasion de la publication de son livre : Quand le Sud Réinvente le monde, essai sur la faiblesse aux éditions de la découverte.

Bertrand Badie est un politiste français spécialiste des relations internationales. Il est professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales.