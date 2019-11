101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Le 101ème Anniversaire l’Armistice du 11 novembre 1918 sur idFM Radio Enghien, un concert-lecture radiophonique inédit réalisé par six présentateurs de la station.

En ce jour du 11 novembre 2019, toutes les régions françaises et d’outre-mer commémorent l’Armistice du 11 novembre 1918, où l’on fêtait la paix retrouvée, car la guerre que certains prédisaient courte, fraîche et joyeuse dura quatre années.

Un petit rappel : Le 11 novembre 1918, les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. C’est la fin des combats de la première guerre mondiale, la victoire des alliés. L’Allemagne a capitulé, les hostilités cessent.

A 5h15 du matin, l’armistice est signé. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans toutes les villes et villages de France, des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin de la guerre.

Ce 11 novembre 2019, beaucoup se recueillent devant les monuments aux morts, certains, à la forme pyramidale, portent une palme représentant la victoire mais aussi l’immortalité. 1.400.000 soldats français ont perdu la vie.

idFM Radio Enghien, labellisée Centenaire par le Ministère des Anciens Combattants commémore l’Armistice du 11 novembre 1918 par un concert-lecture radiophonique auquel six présentateurs de notre radio ont prêté leur voix :

– Marie Faurie-Galvan, secrétaire générale idFM, chroniqueuse Mode, Beauté et Accessoires

– Marie-Thérèse Pfeiffer, présentatrice de Allons à l’Opéra (vendredi et dimanche 16h)

– Nathalie Rubio, ex-présentatrice d’émissions culturelles

– Christophe Gravereaux, présentateur de Ballade musicale (mardi et mercredi 16h)

– Claude Levy, créateur et présentateur de Entre chien et loup (1er et 3ème lundi 17h15)

– Bernard Ventre, créateur et présentateur de Ballade musicale (lundi et mardi 16h)

Une production idFM Radio Enghien dont le montage a été réalisé par Franky Vrécord.

Diffusion le lundi 11 novembre de 15h à 17h.