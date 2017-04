Le 10ème Bon plan avec la pianiste Isabelle Oehmichen

La pianiste est l’invitée de ce 10ème Bon Plan de Ballade musicale. Une histoire hors du commun est celle d’isabelle Oehmichen. D’une famille très mélomane, elle fait seulement une année de piano et à 10 ans décide de se consacrer à la danse. Un malheureux accident sur scène à l’âge de 17 ans l’oblige à arrêter brutalement sa carrière de danseuse. Elle se remet alors à l’étude du piano.

Je n’ai jamais imaginé, dit-elle, dans ces premières années que cela deviendrait ma profession. La danse m’a facilité l’apprentissage du piano dans la mesure où elle exige une discipline très dure.

Isabelle Oehmichen ne quitte cependant pas le monde de la danse puisque très rapidement en 1979, elle est nommée accompagnatrice du ballet de l’Opéra, fonction qu’elle assure pendant 4 ans. –J’étais folle de joie de côtoyer et de suivre tous ces danseurs que j’admirais totalement dit-elle. Je me suis rendu compte que le monde de la danse était impitoyable –

Soliste-concertiste, Isabelle Oemichen est maintenant au fait d’une belle carrière. Voici 10 ans, elle créait le TRIO PRIMAVERA qui se produit seulement en France et en Hongrie et notamment dimanche 26 mars 2017 à 15h à la Fondation Dosne-Thiers, 27 place Saint-Georges, Paris 75009.

Le Trio Primavera interprète un programme autour de trois œuvres majeures de musique de chambre de Debussy entourant le célébrissime Clair de Lune :

la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, mélange d’humour sarcastique et de poésie mélancolique – la sonate pour violon et piano en sol mineur, très inspiré, à la fois pleine de fantaisie et d’émotion. Enfin, contrairement aux deux autres, une œuvre de jeunesse, le Trio en sol mineur, encore influencé par Franck ou Massenet, mais qui annonce avec sa transparence, sa légèreté et ses rythmes originaux, le grand Debussy.

Les interprètes du TRIO PRIMAVERA : Andrea SCHUSTER, violon – Ladislav SZATHMARY, violoncelle, Isabelle OEHMICHEN, piano.

Renseignements :

www.autourdupiano.com

01 43 71 60 71

Présentation : Bernard Ventre