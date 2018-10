14/18 avec Sylvia Gold et Les exilés de Goslokov

Chaque mercredi de 17h à 18h, en amont de l’Armistice du 11 novembre 1918, c’est un grand rendez-vous que vous propose idFM Radio Enghien qui de nouveau a obtenue le label Centenaire délivré par le Ministère des Anciens Combattants par la Mission Centenaire.

Sylvia Gold a construit un livre intitulé Les Exilés de Goloskov qui raconte non seulement l’histoire familiale intime d’une famille juive originaire de Russie qui émigra en France en 1904, mais aussi les circonstances de l’engagement dans l’armée française de son grand-père Abraham Charles Salko. A 28 ans, n’avait-il pas répondu dès les premières heures de la mobilisation à ses amis qui déclaraient :

La terre de France nous accueille comme une mère bienfaitrice, y répondre, c’est lui rendre un devoir filial.

Abraham Charles Salko fût incorporé au 3ème zouave où se mêlaient Sénégalais, Arabes, Marocains et juifs d’Europe centrale et même Français d’Algérie. Sylvia Gold nous raconte la vie dans les tranchée, le quotidien, les lettres d’espoir de son grand-père qui se souciait de son épouse Guittel et de ses enfants.

Un moment, il fût astreint au ramassage des corps. Il disait :

Si je donne satisfaction à mon supérieur, et bien, je deviendrai français.

Abraham Charles Salko fût naturalisé français en 1927.

Sylvia Gold, notre invitée, apporte au cours de cette émission des moments forts et terriblement émouvants avec son livre Les Exilés de Goloskov que je vous suggère de découvrir.

Présenté par Bernard Ventre.