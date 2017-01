14 Mémoire / 4 décembre 1914 / les fusillés de Vingré

Ce jeudi 4 décembre 1914, il y a exactement 103 ans, 6 poilus, les soldats : Jean Blanchard, Francisque Durantet, Pierre Gay, Claude Pettelet, Jean Quinault et le caporal Paul-Henri Floch, étaient fusillés pour l’exemple à Vingré dans le département de l’Aisne, victimes d’une justice militaire expéditive.

Après nous être rendus dans la cave où ils passèrent leur dernière nuit, nous sommes allés sur les lieux mêmes de l’exécution et avons pu revivre cet épisode douloureux du premier conflit mondial en compagnie de Jean-Luc Pamart, que l’on nomme gardien des terres sacrées, auteur du livre Le paysan des poilus.

IDFM Radio Enghien a partagé ce moment dramatique également avec Madame Lucette Huber de Soisy-sous-Montmorency, dont le grand-père paternel Adrien Courbaud fut blessé le 7 avril 1916 sur un champ de bataille près de la ferme de Confrécourt entre Vingré / Nouvron et Vic-sur-Aisne et qui mourut de ses blessures 8 jours après, le 15 avril 1916.

Citons cette lettre écrite le 8 avril 1916 par l’adjudant Adrien Courbaud à son épouse Berthe :

Tu me disais hier que, dans un rêve, j’étais près de toi ; tu vois, ma chérie, que ton rêve va s’exaucer. Blessé hier soir vers 8 heures dans les reins d’un éclat de bombe, j’étais à l’ambulance de Coeuvres où j’ai été opéré cette nuit. Ma blessure ne me fait pas trop souffrir, mais ce sont mes jambes, j’en crierai….Enfin, mon petit, pas de mauvais sang. Je crois que, pour cette fois, ce sera fini pour moi. Je t’avais toujours dit que je reviendrai. Embrasse nos petits coeurs, ma chérie, comme je t’aime et t’embrasse. Ton Adrien.