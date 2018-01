15ème Hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt

Cette 15ème édition de l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt du 19 janvier au 11 mars 2018 est placé sous le signe de Rites et Mythes, nous propose de revivre des arts nés avec l’espèce humaine. Musique, danse, peinture, tel est le langage de l’homme qui en a fait sujets de légendes et de mythes transmis d’âge en âge. Berceuse et comptine, cantique et incantation, mélopée ou sonate, jazz, fanfare ou samba, la musique traverse toute l’existence de l’homme, elle s’ouvre à tous.

Le programme s’établit ainsi :

Dimanche 21 janvier 2018 à 16h, à la salle des fêtes de Saint-Prix : Psyché, tragédie lyrique de Lully, sur des textes de Quinault, Corneille et Molière,

Dimanche 28 janvier 2018 à 17h, à la salle de la Croix Blanche à Saint-Leu-la-Forêt : Cordes pincées d’Afrique avec 3MA,

Samedi 3 février 2018 à 20h, église Saint-Leu-Saint-Gilles de Saint-Leu-la-Forêt : Bach, Telemann, sur la terre comme au ciel,

Dimanche 11 mars 2018 à 17h, à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bessancourt : Euphones et voix Triptyque (musique pour Cristal Baschet Basse, Titanium Euphone et voix de soprano).

IDFM Radio Enghien et Ballade musicale invitent Bénédicte Coquio-Marq, coprésidente de l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt, qui nous parle de cette 15ème édition et nous propose de revivre certains de ces rites et d’évoquer ces mythes toujours vivants dans nos cultures.

Renseignements au 01 34 18 00 27 ou sur hivermusical.org.

