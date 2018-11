1918-2018 : Hommage à Paul Bonneau par son fils Christian sur idFM Radio Enghien

Il était compositeur, instrumentiste, arrangeur et chef d’orchestre. Il aurait eu 100 ans le 14 septembre dernier. La carrière de Paul Bonneau aura été des plus riches et profondes, qu’il s’agisse de musique orchestrale ou instrumentale, vocale ou lyrique, sérieuse, légère.

Paul Bonneau a composé un hommage musical à Georges Gershwin intitulé Un français à new-york en forme de jazz symphonique pour 101 musiciens et chœurs à 4 voix mixtes.

Il a dirigé la musique de plus de 50 films, orchestré 18 opérettes à grand spectacle dont le Chanteur de Mexico, la Belle de Cadix, le Prince de Madrid ; plus de 1500 œuvres sont à son actif. C’était un magicien.

Notre invité Christian Bonneau rend un hommage exceptionnel à son père, Paul Bonneau par la diffusion de musiques inédites et extraordinaires.

Une émission sur la mémoire d’un homme qui a voué sa vie à la musique.

Présenté par Bernard Ventre.