Le 1er Festival de Musique de IDFM Radio Enghien du 7 au 9 avril 2017

Pour sa 1ère édition, le Festival Ballades Musicales d’Idfm Radio Enghien, radio associative, invite des artistes prestigieux les 7, 8 et 9 avril 2017 à l’Eglise Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains autour de 4 concerts : musique sacrée, chants lyriques et piano 4 mains.

Un événement incontournable pour tous dans un cadre exceptionnel : découvrir Enghien-les-Bains, ville créative, labellisée Unesco. Ne ratez pas l’occasion d’entendre des artistes de talent interpréter Brahms, Duruflé, Messager, Mozart, Offenbach.

En voici la programmation :

Vendredi 7 avril à 20h30 : Les chœurs de Paris Lacryma Voce avec Nicolas Jortie à l’orgue, sous la direction de Matthieu Stéfanelli : motets de Mozart et Requiem de Duruflé.

Samedi 8 avril à 20h30 : Soirée lyrique avec la présence de Juliette de Massy, soprano et Laurent Arcaro, baryton. Tristan Pfaff, pianiste-concertiste de renommée internationale et également directeur artistique de ce festival, accompagnera ces chanteurs dans des airs de Mozart, Offenbach et Messager.

Dimanche 9 avril :

à 16h00: deux pianistes, Nima Sarkechik et Tristan Pfaff joueront à 4 mains Mozart, Offenbach et Grieg,

à 17h30: récital du pianiste Nima Sarkechik, virtuose du piano, dans un programme étincelant, un récital riche en émotion.

Christian Bailly, Président de ce festival, également Président de AMES d’Enghien-les-Bains ainsi que Tristan Pfaff, Directeur artistique de ce festival, sont les invités de l’émission Ballade musicale qui a pour objectif d’évoquer ce 1er festival de musique classique organisé par une radio associative idFM Radio Enghien.

Renseignements sur festividfm98@orange.fr et réservation et location à l’Office de tourisme d’Enghien au 01 34 12 41 15.

Présenté par Bernard Ventre.