1ère Ballade musicale après le confinement

Heureux de vous retrouver à l’antenne, et de vous proposer cette émission qui a pour but de mettre en valeur les nouveaux albums parus avant le confinement et d’évoquer leurs interprètes. Il s’agit de :

– Mendelssohn – Christian Chamorel/Piano Works label Calliope.

– Miaskovsky – Lydia Jardon/ piano sonates 1,5 et 9- label AR Ré-S.

– Jean Cartan, partir avec un idéal – avec Kaëlig, ténor et Thomas Tacquet, piano.

– Notre-Dame Cathédrale d’émotions – par la Maîtrise Notre Dame de Paris qui programme le Magnificat de Jean-Charles Gandrille. Pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 1 euro par CD sera versé à la Fondation Notre-Dame de Paris.

Ballade musicale diffusera également Lucienne Renaudin-Vary,/ Mademoiselle in New York, la violoncelliste Estelle Revaz et le pianiste François Killian dans un extrait de leur album Fugato et la pianiste Jasmina Kulaglish, Bysantine Mosaïc, Svetislav.

Ne manquez pas d’encourager ces merveilleux interprètes.

Présenté par Bernard Ventre.