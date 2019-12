2020 Le grand tournant avec Elisabeth Tessier

On parle même de « l’humanité en péril » ! Rien que ça… À tout le moins, il s’agit d’un énorme « malaise de la civilisation ».

Les gens sont de plus en plus angoissés, déstabilisés. Et les astrologues sont, de leur côté, inquiets en raison des configurations planétaires exceptionnelles de 2020, qui changeront le paysage du monde et la vie de la majorité de ses habitants. Précisons qu’à la faveur de ces cycles planétaires exceptionnels, certains, selon leur signe, vivront une fantastique poussée ascensionnelle.

Sans apporter de l’eau au moulin des défaitistes, ce livre tente, avec l’éclairage original et précieux des grands cycles planétaires qui reflètent notre devenir collectif et individuel, de livrer ma vision d’astrologue/sociologue, à travers des analyses géopolitiques : thèmes d’Emmanuel Macron, de Donald Trump, des États-Unis et des prochaines élections, de Vladimir Poutine…

Notre monde est-il vraiment menacé ? À quel point et dans quels domaines ? Sommes-nous déjà dans l’ère du Verseau qui doit changer les mentalités ? Quel rôle vont jouer l’islam et l’État islamique ?

Notre civilisation chrétienne vit-elle ses dernières heures ? Dans quel sens l’économie va-t-elle évoluer : allons-nous vers un krach boursier, ou pire ?

Cet ouvrage donne une autre vision des choses. Un regard vu de Sirius… Comme chacun de nous sera touché différemment selon ses propres étoiles, vous découvrirez également dans cet ouvrage les prévisions sur 2020 pour chaque signe et pour chaque décan.

Vous serez ainsi mieux armé pour affronter cette nouvelle année qui s’annonce tout sauf anodine.

Et gardons les yeux rivés sur la ligne bleue des Vosges : en survolant les années suivantes, 2026 promet une nouvelle société. Une aurore sur un nouvel âge d’or ?