28 mars à 15h : grand retour de l’émission : Des fourmis dans les jambes

Invitées 1: Laure Nouraout et Lucie Mariotto de La Fabrique de la danse.

La Fabrique de la Danse propose quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs, une maison du chorégraphe et de la création, ancrée dans la vie, réaffirmant l’importance du temps, de l’être et du lien, de la transmission entre les générations et les cultures… Une maison de l’art vivant, ouverte à tous…Christine Bastin, directrice artistique.