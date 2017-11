2ème partie de Manon Lescaut, opéra de Puccini

Manon Lescaut et le chevalier des Grieux sont amoureux l’un de l’autre, mais Manon aime le luxe, la richesse, les plaisirs, ce que ne peut lui apporter des Grieux. Devenue la maîtresse du riche fermier général Géronte de Ravoir, Manon, qui, malgré tout, n’a pas pu oublier des Grieux, est surprise dans des étreintes amoureuses avec le chevalier par le fermier général lui-même.

Accusée de prostitution et de vol par Géronte de Ravoir, elle est emprisonnée et sera transférée en Louisiane. Des Grieux, obsédé par sa passion pour Manon, fera tout ce qui est en son pouvoir pour d’une part la faire libérer, ce qui est impossible, et d’autre part, pour la suivre.

Manon, exténuée, mourra dans ses bras en lui confiant que, malgré toutes ses incartades, n’aura jamais aimé quelqu’un autant que lui.

Balade musicale/Allons à l’opéra présenté par Maïthé et Bernard Ventre.