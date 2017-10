2ème partie de Werther, opéra de Jules Massenet

Charlotte et Werther sont tombés amoureux l’un de l’autre, mais Charlotte, par promesse et par devoir, a épousé Albert. Fidèle à son mari, elle repousse les avances de Werther et pense que l’éloignement qu’elle a souhaité pour eux deux, apportera quelque sérénité au jeune homme. Il n’en est rien, Werther continue de lui adresser des lettres enflammées qu’elle ne peut s’interdire de lire.

Lors d’une ultime visite de Werther qui se termine par l’inflexibilité de Charlotte, celui-ci annonce son départ pour…un lointain voyage ! Et demande à Albert de lui prêter ses pistolets. Ce dernier, dans un accès de jalousie, ordonne à son épouse de faire porter les armes fatales à Werther.

Pressentant le pire, Charlotte se précipite chez Werther qu’elle trouve agonisant. Elle lui avoue enfin son amour et lui procure ainsi les moments de bonheur auxquels il aspirait tant. C’est la nuit de Noël et Werther, enfin heureux, expire dans les bras de celle qu’il n’a jamais cessé d’aimer passionnément.

Allons à l’opéra présenté par Maïthé et Bernard Ventre.