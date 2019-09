30 septembre 2019 : Isabelle Delaunay – Fabienne Perrinot

Nous connaissons toutes et tous des femmes #inspirantes. Nous abordons dans cette émission « Regards croisés de femmes » les grands sujets d’actualité santé avec les regards croisés de femmes au parcours bien différents et pourtant si inspirants !

Émission du Lundi 30 Septembre 2019 :

Les thèmes de l’émission : #femmes #radio#regardscroisesdefemmes #économie#influence #radioenghien #addictions #motivation #entrepreneure #urgences #neurosciences #potentielféminin #burnout #bruit #santeautravail

Nos invitées :