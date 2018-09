33ème Festival Baroque de Pontoise : « éloge de la folie »

C’est un festival de douces folies que vous pourrez découvrir du 22 septembre au 20 octobre dans le cadre du 33ème Festival Baroque de Pontoise.

Au programme, faut-il citer quelques grand monuments de la musique instrumentale, tels que :

Les concertos brandebourgeois de Bach par le Caravansérail

Les « Folias » de Vivaldi et Corelli

Un récital de musique française

Mais il y aura également

Un programme anglais de Mad Songs par la soprano Chantal Santon-Jeffery

Les Vêpres à la Vierge de Monteverdi par la Tempête

Ln récital d’airs de fureur de Lully à Rameau par Eugénie Lefebvre

Ainsi qu’un rendez-vous étonnant avec la Messe en si de Bach et une rencontre chorégraphique tout comme les chansonniers baroques avec Brassens.

C’est aussi le 350ème anniversaire de la naissance de François Couperin, compositeur préféré de Louis XIV, fêté au cours d’un week-end, en partenariat avec le Festival de Royaumont.

2018, c’est la 3ème et dernière année de résidence à Royaumont de l’Ensemble « les Surprises » qui se terminera en feu d’artifice avec la version concert d’Issé, le 1er et magnifique opéra d’André Cardinal Destouches.

Autour de ce festival, cinéma, actions culturelle et pédagogique, et également le concert caritatif du samedi 1er décembre à 18h. à l’église Notre-Dame de Pontoise. Les bénéfices réalisés lors de ce concert seront entièrement reversés à l’APAESIC (association des parents et amis d’enfants soignés à l’Institut Curie) qui permettront de participer au financement d’ateliers musicaux au sein de l’Institut Curie tout au long de l’année.

Participent à cette émission :

Patrick Florentin, Président du 33ème Festival Baroque de Pontoise,

Louis-Noël Bestion de Camboulas, conseiller artistique pour la 33ème édition du Festival Baroque de Pontoise, et directeur artistique de l’Ensemble « Les Surprises »

Renseignements : 01 34 35 18 71 / communication@festivalbaroque-pontoise.fr