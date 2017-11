Les 350 ans de l’Observatoire de Paris

En 1667 était construit l’Observatoire de Paris, le plus vieil observatoire du monde encore en activité de nos jours.

En compagnie de Danielle Briot, Astronome à l’Observatoire de Paris, et marraine d’A toi les étoiles, ainsi que Régis Courtin, Directeur de recherche au CNRS à l’Observatoire de Paris, nous retracerons les 350 ans du de l’Observatoire de Paris, depuis sa construction, ses fonctions et son développement à travers les siècles, ainsi que le futur de ce haut lieu d’enseignement et de recherche.