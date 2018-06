36ème édition de l’Automne Musical de Taverny

Du 14 septembre au 6 octobre 2018 : 36ème édition de continuité, de fidélité et de renouvellement dans l’excellence pour l’Automne Musical de Taverny !

Une notable longévité pour un festival qui propose le programme suivant :

Vendredi 14 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame, soirée d’ouverture de musiques jazz-manouche avec un quatuor de musiciens de grand talent : François Salque, violoncelliste – Adrien Moignard et Samuel Strouk, guitaristes et Jérémie Arranger, contrebassiste.

Vendredi 21 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame, récital de piano de Varduhi Yeritsyan, un florilège d’oeuvres de compositeurs russes : Scriabine, Rachmaninoff, Prokofiev, une pièce de Bruno Mantovani et en 1ère partie : Jérémie Moreau, pianiste.

Dimanche 23 septembre à 17h en l’église Notre-dame, après-midi lyrique : le Stabat-Mater de Pergolèse avec Magali Léger, soprano – Aude Estrémo, mezzo-soprano et l’Orchestre Idomeneo, direction Deborah Waldman. Au programme Wilhelm-Friedemann Bach, Scarlatti, Pergolèse.

Vendredi 28 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame, musique de chambre avec le grand violoniste français Laurent Korcia qui sera en duo avec la pianiste Armine Varvarian. Au programme : oeuvres de Mozart, Prokofiev et Ravel

Dimanche 30 septembre à 17h en l’église Notre Dame, pour le 100ème anniversaire de la mort de Debussy, spectacle musico-littéraire – l’homme, le vent et la mer -. Romain Hervé et Véra Tsybakov, pianistes et Patrick Poivre d’Arvor, récitant. Au programme : Debussy, Chopin, Ravel, Ibert, Keith Jarrett et poésies françaises.

Vendredi 5 octobre à 20h30 en l’église Notre-Dame : Schubertiade – moment musical de partage interprété par Delphine Anne – Jelena Durkovic – Delphine Gourvat – Laurence Olech – Sophie Pattey – Elise Phunsombatlert-Breon – Rachel Sayous et Javier Ovejero, professeurs du Conservatoire Jacqueline-Robin de Taverny.

Samedi 6 octobre à 20h30 au Théâtre Madeleine-Renaud, soirée de gala avec François Chaplin, pianiste – Aude Estrémo, mezzo-soprano et l’Orchestre National d’Ile de France sous la direction de Pierre Dumoussaud qui interprèteront la célèbre ouverture du – Barbier de Seville – de Rossini, le 24ème concerto et la 25ème symphonie de Mozart et les grands airs d’opéra.

Plus de renseignements ici.

Ce programme a été élaboré par Armine Varvarian, Présidente et Gérard Gasparian, Directeur artistique de l’Automne Musical de Taverny, ce dernier invité de Ballade Musicale.

Présenté par Bernard Ventre.