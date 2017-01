3ème anniversaire des émissions avec Sandra et Jacques Besset

C’est la troisième année d’animation bénévole par Ignace avec plus de 500 émissions. Comme invités : Sandra et Jacques Besset qui ont été mes conseillers techniques en 2013 pour construire et animer ces trois émissions par semaine.

Vous aurez le plaisir d’entendre certains morceaux du nouveau CD de Jacques Besset des chansons de nos régions, comme Enghien les Bains, Le moulin de la galette, Ajaccio, Roses de Picardie.

Dans cette émission vous entendrez la première d’une série de titres que vous les auditrices et auditeurs avez retenus depuis trois ans dans la rubrique spéciale On a aimé, on a adoré comme 50 ans d’amour par Dany Lallemand accompagné de l’orchestre musette de Jacques Besset, Louise par Gérard Berliner, Je reviens chez nous par l’orchestre musette de Sylvie Pullès, etc.

Emission présentée par Ignace, d’une nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon. Et votez en direct au 01 34 12 12 22 entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.