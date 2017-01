La 3ème Ballade musicale en Corse

cette 3ème Ballade musicale en Corse a pour objectif de vous présenter un programme varié avec des chanteurs lyriques corses de la génération précédente comme les ténors José Luccioni et Gaston Micheletti et ceux de la nouvelle comme Julia Knetch, Vannina Santoni, et Eleonore Pancrazi.

Pour vous mettre dans l’ambiance de l’Île de Beauté, sont interprétés des airs polyphoniques traditionnels et actuels avec Ies I Muvrini, le groupe Missaghju, San Damianu et Kalliste entrecoupés par la guitare de Nanou Giully, les chansons d’Augustin Planet et de l’inoubliable Tino Rossi.

Présenté par Bernard Ventre.