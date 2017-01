Les 3èmes Bons Plans de janvier et février 2017

En janvier, Ballade musicale vous propose le 29 janvier au Théâtre du Casino barrière d’Enghien-les-Bains, La Traviata de Verdi sous la direction artistique d’Emmanuel Marfoglia et les artistes sociétaires de la Compagnie renouveau Lyrique. Pour plus d’informations contactez le 01 39 34 10 80.

Également au Théâtre Cyrano de Bergerac, Violettes impériales de Francis Lopez avec le Ténor Pierrogeri, des danseurs, des comédiens et 200 costumes sur scène. Pour plus d’informations, contactez le 01 39 81 80 50.

Puis au Temple Protestant d’Enghien-les-Bains, autour de Gabriel Fauré avec le quatuor à cordes constitué de Aurélie Branger violon, Clémence Dupuy-Kovatshasy alto, Ursula Ritcher violoncelle et Mahery Andriana- Ivoravelonova, piano. Au programme de ce concert : le quatuor avec piano en sol mineur, berceuse, sicilienne, romance et des pièces pour piano seul.

Sous la direction artistique de Pascal Escande, Musique en Scène à Mériel du 27 au 29 janvier, avec Béatrice Fontaine, conceptrice du spectacle Prévert/Kosma et moi réservé aux scolaires CM1/CM2, Brigitte Fossey, comédienne, et Tristan Pfaff, pianiste-concertiste pour une lecture musicale ainsi que le trio Karenine, l’âme russe de l’héroïne de Tolstoï. Pour plus d’informations contactez le 01 34 48 12 16 ou connectez-vous le site internet de la ville de Mériel. Puis du 27 janvier au 5 mars, Piano – Campus 2017, un concours international de piano, pour plus d’informations contactez le 01 34 35 18 53 ou concert@piano-campus.com.

Jeudi 2 février, ne manquez pas de vous rendre à la salle des Fêtes de Saint-Mandé où de la belle époque aux années folles l’on entendra des extraits d’opéras, opérettes, chansons et mélodies autour d’un concert-conférence avec Offenbach, Yvette Guilbert. Plus d’informations sur le site de la mairie de Saint-Mandé. Pour finir, découvrez le nouvel album de Ludmilla Guilmaud et de Jean-Noël Dubois qui interprètent Erik Satie à 2 et 4 mains et la 2ème parution du livre de Xavier Vezzoli sur Frédéric Chopin et Georges Sand, de la rupture aux souvenirs.

Présenté par Bernard Ventre.