les 4ème Bons Plans autour d’Offenbach

Ce 4ème Bon Plan de notre Ballade musicale de ce lundi est construite autour des œuvres d’Offenbach et vous rappelle le concert-conférence de la Belle époque aux années folles Si Saint-Mandé m’était conté autour de Jacques Offenbach et Yvette Guilbert qui a lieu jeudi 2 février à 20h30, à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, Place Charles Digeon à Saint-Mandé.

Le programme est composé d’extraits d’opéras, opérettes, chansons et mélodies interprétés par Julian Knetch et Renée Oth sopranos, Paul Gaugler ténor, Hervé Oléon baryton et conférencier et Charlotte Gauthier au piano. Plus d’informations sur le site de Saint-Mandé.

Le jeudi 3 février à 12h15, le pianiste-concertiste international, Nicolas Stavy nous invite à nous rendre à l’Amphithéâtre Richelieu de La Sorbonne où il interprète Liszt / Saint-François-de-Paule marchant sur les flots / Après une lecture de Dante – Chopin / Nocturne op. Posthume / Jaël / Les jours pluvieux.

Parmi la sortie de nouveaux disques, l’enregistrement par DiscAuvers du jeune pianiste Georgien découvert lors du 14ème Concours International Piano Campus. Luka Okros a choisi Schumann pour son premier disque avec Scènes d’enfants opus 15 et la Fantaisie opus 17.

Le samedi 25 février de 14h à 16h, Luka est l’invité de Gaêlle le Gallic sur France Musique dans son émission Génération jeunes interprètes. Est annoncé le 10 février 2017 chez Aparté, la sortie du disque du contre-ténor Xavier Sabata. Georges Petrou dirige l’orchestre Armonia Atenea.

Présenté par Bernard Ventre.