50 ans de cinéma dans le Val d’Oise (1968-2018) est un livre réalisé par le Conseil départemental du Val d’Oise.

Pour fêter le 50 ème anniversaire du Val d’Oise, ce livre propose une promenade à la découverte des principaux films tournés dans le Val d’Oise et des personnalités qui y ont vécu. (Jean Gabin, Gérard Philippe, Louis De Funès, Madeleine Robinson,Stéphane Audran)

Depuis la création du département en 1968, le Val d’Oise a accueilli près de 1200 tournages dont plus d’un tiers dans la dernière décennie : Eglises, châteaux, usines écoles, aéroport, rivières et plages, etc.

A travers une centaine d’oeuvres relevant de tous les genres – films populaires à grand succès ou films d’auteurs plus confidentiels, comédies sentimentales, policiers ou drames historiques, ce livre en forme d’éphémérides dresse un panorama de 50 ans de cinéma.

Patrick Glâtre, auteur de 50 ans de cinéma dans le Val d’Oise, chargé de mission images et cinéma au Conseil départemental du Val d’Oise est l’invité de IDFM Radio Enghien. C’est un pan d’histoire de notre territoire qui nous est raconté en retraçant un demi-siècle de cinéma français.

L’émission est enrichie par des intermèdes musicaux de compositeurs ayant vécu dans le Val d’Oise comme Michel Magne à Hérouville, Antoine Duhamel à Valmondois, Georges Delerue à Soisy-sous-Montmorency. Dès le début, un hommage musical est rendu à Michel Legrand qui passa son enfance à Montlignon et vécu plusieurs années à Maffliers, au domaine de Montbrun.

Présenté par Bernard Ventre.