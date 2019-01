Pour fêter le 50ème anniversaire du Val d’Oise, ce livre présente en six chapitres la diversité de ses parcs et jardins et leur ancrage dans l’histoire du territoire.

L’ouvrage est composé comme un bouquet associant plantes potagères, flore indigène et flore acclimatée, jardins des villes et jardins des champs, jardins remarquables, jardins pédagogiques et botaniques, jardins de particuliers, jardins d’art et d’histoire, pépinières et potagers, promenades et parcs publics.

Chargé de mission Parcs & jardins au Conseil départemental du Val d’Oise, Michel Jourdheuil est l’auteur de 50 Parcs & jardins dans le Val d’Oise, il est l’invité de idFM Radio Enghien.

Écrit en collaboration avec Aurélia Alligri et Béatrice Cabedoce, 50 ans de parcs et Jardins dans le Val d’Oise a été réalisé par le Conseil Départemental du Val d’Oise à l’occasion des 50 ans du département, une coproduction avec les Éditions Bonne Anse et Val d’Oise Tourisme. Les photos sont de Michel Jourdheuil.

Présenté par Bernard Ventre.