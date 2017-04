Le 60 ème Anniversaire de l’Europe avec Patrice Manfredi

Patrice Manfredi, 4ème adjoint au maire d’Enghien-les-Bains, en charge de la communication, délégué aux animations, à la vie associative et aux relations européennes est l’invité de l’émission – Les Gens d’ici –.

Il a choisi de nous parler de l’Europe au travers des villes jumelées à Enghien-les- Bains. Aussi, faut-il remonter dans le cours de l’histoire :

Le 25 mars 1957, les représentants de l’Italie, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg signaient à Rome le traité qui constituait la Communauté européenne (CEE). Le même jour, un second traité créait la Communauté Européenne de l’Energie atomique (EURATM)

Aujourd’hui sexagénaire, l’Europe s’est élargie alors que la 1ère ministre britannique Theresa May a décidé de lancer la complexe procédure de séparation d’avec le bloc européen. L’union européenne compte désormais 27 pays (Etats membres) : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

Conçue à six pour reconstruire l’Europe après la seconde Guerre mondiale, l’Union Européenne traverse la pire crise de son histoire. Les dirigeants des 27 états membres se sont retrouvés au Capitole dans un Palais de la Renaissance, ou fût signé le 25 mars 1957, le traité fondateur de l’Union.

Quand on parle de l’Europe et de paix mondiale, on fait généralement référence à Jean Monnet ou bien Robert Schumann, mais très rarement à Aristide Briand, qui fût pourtant porté 11 fois à la présidence du Conseil et reçut 25 fois le portefeuille de Ministre des Affaires étrangères.

Se souvient-on que dès 1925, il lança l’idée d’Union Européenne et celle d’union économique en 1931. C’est sur ses idées que l’on a élaboré le marché commun en 1954. Ce fût un précurseur. (voir le livre d’Achille Elisha – Aristide Briand, La paix

Mondiale et l’Union Européenne) – préface de René Cassin.

Patrice Manfredi s’occupe avec passion de deux ville jumelles qui unissent Enghien-les-Bains, l’une depuis le 16 juin 1957 à Enghien en Belgique, cité d’Art et d’histoire, et depuis 1992 à Bad Dûrheim, ville thermale d’Allemagne, mais aussi des liens d’amitié qu’entretient la ville d’Enghien-les-Bains avec les villes de Wielizka, la cité du sel en Pologne, Hajduszoboz, la recherche du bien-être en Hongrie et Sportono, le charme méditerranéen en Italie.

Présentation : Bernard Ventre