7ème édition de Festiv’été à Enghien-les-Bains à partir du 13 Juillet

Au programme de samedi & dimanche : Rendez-vous pour les balades en petit train en centre-ville de 15h à 18h au Jardin des Roses, mais aussi des concerts gratuits et bien plus encore.

Voici le détail de vos prochains weekends :

Samedi 20 juillet :

– Animation arts du cirque (en savoir plus)

– Animation jeux de société et jeux en bois (en savoir plus)

– Visite guidée « Le thermalisme à Enghien-les-Bains » (en savoir plus)

Dimanche 21 juillet :

– Initiation danse country (en savoir plus)

– Concert country (en savoir plus)

Samedi 27 juillet :

– Zumba® Kids (en savoir plus)

– Zumba® Fitness (en savoir plus)

– Atelier maquillage et sculptures de ballon (en savoir plus)

– Visite guidée « Découverte de la ville autour du lac » (en savoir plus)

Dimanche 28 juillet :

– Thé dansant (en savoir plus)

– Concert rock (en savoir plus)

Samedi 3 août :

– Ateliers parcours des sens (en savoir plus)

– Animation nouvelles mobilités (en savoir plus)

Dimanche 4 août :

– Concert jazz manouche (en savoir plus)

Mercredi 7 août :

– Visite guidée « Balade architecturale dans le quatier d’Ormesson » (en savoir plus)

Samedi 10 août :

– Animation nouvelles glisses (en savoir plus)

Dimanche 11 août :

– Concert tribute Les Beatles (en savoir plus)

Jeudi 15 août :

– Concert blues (en savoir plus)

Samedi 17 août :

– Zumba® Kids (en savoir plus)

– Zumba® Fitness (en savoir plus)

– Atelier maquillage et sculptures de ballon (en savoir plus)

Dimanche 18 août :

– Concet musique cubaine (en savoir plus)

Samedi 24 août :

– Visite guidée « Histoire d’une ville thermale » (en savoir plus)

– Fanfare funk (en savoir plus)

– Cinéma en plein air « Tous en scène » (en savoir plus)

Dimanche 25 août :

– Fanfare jazz New Orleans (en savoir plus)

– Concert variétés internationales (en savoir plus)