A British Promenade : une flânerie musicale

L’altiste Sandrine Chatron est une artiste curieuse et défricheuse, magnifique musicienne aux multiples facettes, harpe solo du Nederland Philharmonie orchestra. Passionnée par les projets originaux et les recherches musicologiques, elle a publié plusieurs albums solo.

Dans l’album A British Promenade, Sandrine Chatron évoque le peuple anglais et pose la question, que connaissons-nous d’eux ?

Leur humour, leur indépendance, leur excentricité, leur goût de tout faire à l’envers des français; nous connaissons leur langue, souvent mal parlée mais parlée par tous à travers le monde, mais également Shakespeare, Elizabeth II, le High tea, les bookmakers, le cricket, le rugby, etc….

Le programme de cet album est constitué par une musique sentimentale, puissante, raffinée dont le caractère tantôt souple et léger, tantôt épique ou lyrique, reflète la richesse du répertoire pour harpe que Sandrine Chatron a su à mettre en valeur avec le concours de la violoncelliste Ophélie Gaillard et du ténor Michael Bennett.

IDFM Radio Enghien et Ballade musicale vous invitent à découvrir la musique anglaise pour harpe au 20ème siècle, trop peu connue et les chansons traditionnelles comme La Foire de Scarborough pour voix et harpe.

Présenté par Bernard Ventre.