A la découverte des châteaux du Val-d’Oise

Le Val-d’Oise, né en 1964, présente sur les 1250 kilomètres carrés de son territoire, plus de deux cents châteaux ou manoirs publics ou privés.

IDFM Radio Enghien, dans sa nouvelle émission, le Patrimoine notre histoire, vous propose d’en découvrir plusieurs, au fil de cette série.

Notre première halte : le château de la Roche-Guyon qui nous ouvre ses portes et Christine Friedel, auteur du livre La Roche-Guyon, le château invisible nous sert de guide. Premières maisons du village, virage, la halle-mairie s’impose à gauche, et la vue du donjon est perdue.

Ce que vous allez voir maintenant, c’est le château d’en bas, les écuries à l’image de Chantilly, la cour de pelouse verte et pierre blanche. Pan par pan, s’effaçant l’un à l’autre, le château s’offre à nous ; après le donjon, la cour d’en bas avec de biais, le grand corps du logis et sa terrasse, puis la cour d’en haut, le bloc cubique du pavillon de Villars, lourd en lignes et léger de lumière, la grille, face à la falaise et aux boves et à gauche le perron de l’escalier d’honneur et l’étrange baie, taillée au 18ème siècle sous le chemin de ronde entre deux tours médiévales.

Christine Friedel, notre invitée, a enseigné la littérature française, le latin et le grec ancien. Elle a beaucoup œuvré dans le domaine du théâtre, journalisme, critique, jeu, mise en scène. Elle est la rédactrice de la revue Plaisir du château.

Entre chien et loup, Le Patrimoine, notre histoire, présenté par Nathalie Rubio et Bernard Ventre.