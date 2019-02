A la découverte des nouveaux enregistrements

Au programme de cette émission, les nouveautés de ce début d’année 2019 et des disques plus anciens.

Lilian Meurin nous fait découvrir et apprécier la chaleur et la virtuosité de l’Euphonium qu’il met en valeur avec le pianiste Victor Métral dans un disque intitulé Poèmes produit par le label Indésens. Tous les deux sont les invités de idFM Radio Enghien le jeudi 7 mars à 16h.

Le label Ladolcevolta vient de faire paraître l’album du pianiste Wilhem Latchoumia dans des pièces de Prokoviev et Cowell. L’interprète est passionné par les répertoires rares et a intégré dans le ballet de Prokoviev quatre pièces du compositeur américain Henry Dixon Cowel.

Le label Caliope nous présente un enregistrement réalisé en août 2017 à l’auditorium de l’Escale de Tournefeuille en Haute-Garonne. Il s’agit de Don Quichotte de Teleman. A la viole de gambe, Anne Gaurier et l’orchestre de chambre de Toulouse dirigé par Gilles Collard.

A nouveau, le label Caliope nous offre un nouvel album du Trio Bohême -The Seasons- avec au piano Jasmina Kulaglish, Lev Maslovsky au violon et Igor Kiritchenko, violoncelle autour de deux compositeurs Tchaîkovski et Piazzola. Jasmina Kulaglish et Igor Kiritchenko sont les invités de Ballade musicale du lundi 11 mars 2019 à 16h.

Sous le label Ilona-records, le pianiste Aurélien Pontier a enregistré en mai 2018 les transcriptions de Verdi-Liszt, Wagner-Liszt et Gounod-Liszt soit sept au programme. Invité de idFM radio Enghien, lundi 18 mars à 16h, il se produit dimanche 24 mars à 17h au Temple protestant d’Enghien-les-Bains avec Priscille Lachat-Sarrete, violon et Cécile De Hann, violoncelle dans Trios avec piano.

Dans l’album Mémoire et Cinéma, paru chez Paraty, la violoniste Isabelle Durin et le pianiste Michaël Ertzscheid évoquent les traditions juives et l’histoire de la seconde guerre mondiale. De La Liste de Schindler de John Williams à Yentl de Michel Legrand en passant par la Passante du Sans-Souci de Georges Delerue, les interprètes laissent entrevoir des images et des sons intimement liés.

Isabelle Durin, également violoniste de l’Orchestre national d’Ile de France dont la présidente est Florence Portelli, Maire de Taverny est l’invitée de idFM Radio Enghien, lundi 25 février à 16h.

Le label La Musica vient de sortir un nouvel enregistrement Tango autour d’œuvres de Piazzola, Gardel, Troilo, Piana et bien d’autres encore. Grande voix de cette musique, la chanteuse Suzanna Moncayo magnifie les partitions des uns et des autres accompagnée par le pianiste Diego Vila, dans une approche très intime du tango, traité ici comme du lied ou de la mélodie.

Le dernier disque Vers l’Ailleurs du jeune pianiste Gaspard Dehaene porté par le label 1001 Notes est dédié à Schubert, Liszt et Bruneau-Boulmier. Ce nouvel album rend hommage au grand-père de Gaspard Dehaene, Henri Queffélec, grand écrivain de la mer et fervent amateur de musique, de Schubert en particulier.

Présenté par Bernard Ventre.