A la découverte des sorties de nouveaux disques

Parmi nos découvertes de nouveaux disques, idFM Radio Enghien vous suggèrent d’écouter :

– Les sonates k 282, 332, 310 et le rondo k 511de Mozart, qu’interprètent Fabrizzio Chiovetta dans un album aparte.com ou ressortent émotion, élégance, légèreté.

– 5 sonates d’Hindemith, pour cor, trompette et piano, trombone au piano, saxophone alto et tuba basse réunis dans un album au label Indesens dédié aux cuivres avec le concours de Nicolas Prost, Eric Aubier, David Alonso, Fabrice Miillischer, Stéphane Labeyrie et des pianistes Laurent Wagschal et Hélène Tysmann.

– Barbara Hendricks met sa voix reconnaissable en interprétant des chansons de blues et gospel dans un nouvel enregistrement Arte Verum intitulé The road to Freeedom.

– Le label Indesens a réuni Pascal Moragues, clarinette, Franck Bralez, piano et Christian Poltéra, violoncelle pour servir le trio op.114, les sonate op.120 N°1 et N° 2 de Brahms.

– Toujours chez Indesens, le nouvel album du trompettiste Olivier Anthony Theurillat, accompagné au piano par Gérard Bringolf, Bernard Fedi à la basse et Denis Vonlanthen à la batterie.

– Pour terminer cette découverte, le label aparte.com a fait paraître l’album Schubert Unfinished où le baryton-basse autrichien Florian Boesch chante des lieders orchestrés par Brahms et Webern avec Stefan Gottfriend.

