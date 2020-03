A la découverte du compositeur corse Henri Tomasi

Le label Calliope nous présente avec l’album intitulé Henri Tomasi/ Emilie Capulet, piano, un répertoire rarement enregistré : l’oeuvre intégrale pour piano du compositeur français d’origine corse qui est une véritable découverte. Henri Tomasi a composé pour le piano et au piano pendant toute sa vie.

Emilie Capulet, pianiste-concertiste, docteur en musicologie et littérature, conférencière et professeur d’université. Franco-britannique, née à Aix-en-Provence est notre invitée. Intervenant en duplex de Londres, elle évoquera au cours de l’émission la vie et l’oeuvre d’Henri Tomasi.

Plusieurs oeuvres pour piano d’Henri Tomasi seront diffusées, mais aussi des extraits des Concertos pour trompette et trombone auxquels s’ajouteront des mélodies populaires corses interprétées par le baryton Jean-Antoine Ferrali, au piano Natasha Morice.

Présenté par Bernard Ventre.