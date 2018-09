A la rentrée, optimisez votre beauté: prolonger l’été

A la fin de l’été, notre peau est plus exposée aux agressions environnementales. Il est important de la chouchouter avec des ingrédients qui ont fait leur preuve.

L’Aloe Vera : L’elixir immortel gorgé d’eau. Les Grecques anciens le savaient et l’utilisaient pour ses propriétés antiseptiques, nourrissantes, hydratantes et soignantes. Choisissez la à forte concentration et Biologique.

L’huile d’Argan : l’elixir oriental. Gorgée de vitamine E et d’acides gras, les femmes d’Orient en apprécient les vertus nourrissantes, anti age.

Les lotions et brumes d’eau : L’elixir fraîcheur. Surtout vegan et bio, elles apportent l’hydratation sans produits chimiques et perfectionnent un maquillage.

Les autobronzants : L’alternative aux cabines UV et bancs solaires. Ils réservent le capital solaire de la peau et les nouvelles générations gorgées d’eau apportent l’hydratation et l’effet doré Naturel.

Les produits de la ruche : Les elixirs les plus naturels et écologiques.

Ces supers substances produites des abeilles: miel, gelée royale, propolis, pollen et cire ont tous les pouvoirs réunis en matière de cosmétologie.

Écoutez mon émission pour écouter les interviews à propos de ces ingrédients spécial rentrée !