À la source du jazz manouche, avec Ninine Garcia

Pour cette émission nous avons trois invités, et des milliers d’images et de musiques qui tournent dans nos têtes !

Ninine Garcia est un musicien de grande classe, il est imprégné de culture gitane depuis qu’il est enfant. Il raconte ses débuts avec son père à La chope des Puces à Saint-Ouen, un haut lieu de transmission et de partage. Ses héritages sont ancrés dans cet endroit mythique qu’évoque avec une grande poésie Yvan Le Bolloch’ sur le nouvel album de Ninine, intitulé Héritages.

Avec Angelo Debarre, Tchavolo Shmitt, et Moreno, trois autres immenses guitaristes, il apparaît dans Les fils du vent le merveilleux film réalisé par notre deuxième invité, Bruno Le Jean, cinéaste qui nous plonge dans l’univers assez mystérieux des musiciens manouches, avec une beauté des plans sur les visages, les regards, les soirées de concert, les ciels d’été, les soirs de pluie, le chant profond des femmes, la nature où ils puisent leur inspiration, l’esprit de famille, et toujours le voyage, toujours l’ailleurs.

Notre troisième invitée Hania Yahmi est la manager de Ninine Garcia et de sa “tribu”, dont son fils Rocky qui à 36 ans est le digne héritier de son père, guitariste aussi. Elle veille à tout les détails, et à l’organisation des concerts et des tournées. Respectueuse et femme de confiance, c’est une personnalité très attachante et rare !

L’album Héritages a été l’occasion pour Ninine Garcia d’inviter de nombreux amis musiciens comme Thomas Dutronc, Sanseverino, la violoniste Eva Slongo, et la chanteuse Liane Foly. Un opus riche de sensations et de plaisir !

Ne pas manquer le film de Bruno Le Jean, Les fils du vent, une sorte de grand poème musical et la rencontre avec des hommes profonds et vrais dans leur univers si particulier. Disponible en DVD.