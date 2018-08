Catherine Marquot, écrivain et pédagogue en matière d’environnement.

Traductrice du livre à l’écoute des insectes, les voix de l’infiniment petit de Joanne Elizabeth Lauck,

Dans ce livre passionnant, Joanne E. Lauck nous présente tout un univers de beauté, d’habileté, de communication, un monde où le génie de l’adaptation dépasse de très loin tout ce que nous, les humains, serons jamais capables d’accomplir.

S’appuyant sur de nombreuses références mythologiques, ethnologiques et scientifiques, elle suggère d’instaurer avec les insectes une relation plus pacifiée, de nous défaire de notre peur et de notre dégoût et de les contempler comme les magnifiques messagers qu’ils sont assurément.