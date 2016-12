A l’ombre du baobab est l’adaptation en dramatique radiophonique par Jeannine Dion-Guérin, d’un récit portant ce même titre et écrit par ce même auteur. Ce livre relate la rencontre improbable de deux poètes, Léopold Sédar Senghor, Président du Sénégal durant 20 années et d’une modeste écrivaine francophone.

Cette adaptation a pour but de permettre à chacun d’entrer, à l’aide de quelques textes révélateurs, dans le monde et la personnalité de ce grand écrivain, élu à l’Académie Française, ami de Georges Pompidou et d’Aimé Césaire, dont on fête le 110e anniversaire en cette année 2016 .

La voix off est celle de Patrick Liautaud, comédien. Celle de la récitante est celle de l’Auteur même, comédienne et écrivain. Montage et enregistrement de Franky Vrécord. Deux des poèmes : Joal et Chaka sont dits par le Président Poète, tous les autres lui appartiennent sauf les 5 titres suivants, écrits par J. Dion-Guérin et dédiés au Président Poète : J’ai trop de musique dans la tête, A ton appel Griot, Chantre noir, Toutes ces nuits, Prière à la nuit.

Bonne écoute à tous.