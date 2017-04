A Malypense Leny Escudero – Granada Marcel Azzola

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace et enregistrée avec des chansons dansantes françaises, étrangères, et des airs d’accordéon non chantés.

Encore une émission guinguette pleine de surprises avec l’histoire d’un slow A Malypense chantée par Leny Escudero, grand succès enregistré en 1963. Et d’autres chansons comme le tango La danseuse étoile interprétée par Colette Mars accompagnée de l’orchestre de Jo Moutet, ainsi qu’un autre tango, Le tango des fauvettes, célèbre chanson interprétée ici par Berthe Sylva, etc.

Dans les airs d’accordéons, découvrez Granada, boléro joué par Marcel Azzola et son orchestre musette enregistré en 1993 et dont vous aurez une partie de l’histoire de cet accordéoniste, une valse musette, Domani joué par Emile Noblot à l’accordéon, chanson de G.Guetary, etc.

Présentation d’Ignace Rak.