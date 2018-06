A la page #28 – Le Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry

A la page cela veut dire : Vous n’aimez pas lire, je lis pour vous ! Pour cette dernière émission j’avance la lecture du Petit Prince, et je poursuivrai en septembre !

En lecture Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, Ed. Gallimard 1946 pour le texte et les illustrations ; 2017 pour la présente édition – Coll. Folio. Conte – Texte intégral avec les aquarelles de l’auteur + dossier Guillaume Duez –

En musique pour vous :

– Falbalas (Jean Grunenwald – Editions Salabert) interprété par Micheline PresleExtrait du film « Falbalas du film Jacques Becker- Studiocanal 1944.

– La Chasse à l’oiseau – (Wojciech Kilar) Bande Originale du film de Paul Grimault et Jacques Prévert « Le Roi et L’oiseau » – Les Films Paul Grimault 1979.

– Chanson du mois de mai n°38 : La leçon des oiseaux (Jacques Prévert/Joseph Kosma) 1948 – Bande Originale du film de Paul Grimault et Jacques Prévert « Le Roi et L’oiseau » – Les Films Paul Grimault 1979.- Le Bracelet – (Alain Goraguer) Original Soundtrack Recording « La Planète sauvage » film de René Laloux – 1973.

– Le Soleil (Jean Max Rivière / Gérard Robert –Edouard Bourgeois) – Interprété par Brigitte Bardot – CompilationBrigitte Bardot Mercury France 3CD / 1993 Polygram

– Over the Rainbow (Harlen / Harbug) 1939 – Album « Judy Garland Over the Rainbow » – Sol 531 © 2000

– Où je reprends mon souffle (Céline Ollivier) – Album Céline Ollivier « Grands Espaces » – Le Chant du Crocodile / L’Autre Distribution 2017