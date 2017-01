A Pontoise la pétition des étudiants pauvres recueille plus de 2000 signatures

Des étudiants pauvres qui squattent un ancien couvent et qui sont menacés d’expulsion lancent une pétition contre les expulsions en plein hiver.

Ce collectif d’artistes et d’étudiants de l’école d’arts de Cergy réside depuis le 16 septembre 2016 au 37 rue des Maréchaux à Pontoise, anciennement annexe du service psychiatrique de l’hôpital René Dubos.

Sans logement et en situation d’urgence, ils ont trouvé refuge à cette adresse.





Naïma Héraud explique :

En période de pénurie de logement, ce bâtiment aux grandes capacités d’accueil était laissé à l’abandon depuis six ans et quand nous sommes arrivés nous l’avons trouvé dégradé, pillé, abîmé. Avec l’investissement de chacun, nous avons nettoyé et réhabilité l’ancien hôpital. Désormais nous sommes une dizaine à y loger et nous avons initié des activités artistiques, notamment avec les habitants du quartier et ses environs. Ce lieu est un espace d’expériences, propice aux rencontres et aux partages par le biais de l’art.