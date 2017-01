Abordons l’hiver avec la médecine chinoise

Pour aborder l’hiver en pleine forme et nourrir son énergie, Bertrand Bimont, fort de sa connaissance des principes de la médecine chinoise et de la pharmacopée asiatique, vous prodigue quelques conseils simples à suivre au quotidien.

L’hiver est là. Selon la médecine traditionnelle chinoise, cette saison est liée à l’élément Eau et au couple Rein/Vessie. C’est le moment de renforcer ces organes. Il vous dit comment, après vous avoir rappelé les fondements de cette médecine ancestrale.

Bertrand Bimont, ancien thérapeute en MTC : la Médecine Traditionnelle Chinoise, et ostéopathie, a exercé en cabinet pendant 10 ans. A complété sa formation par une licence en biologie moléculaire et nutriments.

A réalisé plus d’une dizaine de voyages en Chine, dont un en internat à l’hôpital Long Hua de Shanghai, ce qui lui a permis de s’imprégner de la culture et des habitudes asiatiques dans le domaine de la santé.

A créé les Laboratoires Bimont en 2004 qui propose des produits sains et innovants, conçus et fabriqués en France, avec pour but d’intégrer la sagesse millénaire de la médecine chinoise à nos modes de vie occidentaux.

Présentée par Marie-Françoise Souchet.