L’accès au logement est un enjeu sociétal majeur et un droit universel.

L’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes handicapées sont réglementées.

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d’habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer.

Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente » (art R*111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, dit CCH).