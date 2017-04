Adieu Yvette Giraud – Ciao Angelica Sand Bara

Une émission exceptionnellement enregistrée et originale par les titres retenus. Vous aurez le plaisir d’écouter une polka avec la chanson Chante petit coucou interprétée en polonais par Duba Mandoline club, extrait d’un 33 tour original, un cha cha cha Allez-vous faire bronzer par l’orchestre musette de Jacques Besset et au chant, Gilbert Quero, et une valse musette C’est un refrain d’auvergne avec l’orchestre musette de Sylvie Pullès, etc.

Sand Bara vous chante Ciao Angélica, un boléro accompagné à l’accordéon, Yvette Giraud chante un tango Adieu et Marcel Feijoo et son grand orchestre de tango à l’accordéon interprète aussi Adieu, mais dans une version non chantée, etc.

Émission présentée par Ignace, et enregistrée, d’une nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon. Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.