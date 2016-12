Ajaccio L’étoile des troubadours Sand Bara

Émission spéciale Sand Bara avec des chansons accompagnées à l’accordéon. Beaucoup de chansons très entrainantes et dansantes composées par Sand Bara et connues des auditrices et auditeurs d’IDFM le tango Sous le ciel bleu d’Espagne

Retrouvez des chansons célèbres comme Ajaccio, L’étoile des troubadours etc. Émission avec Ignace d’Une guinguette de danses à l’accordéon. Rediffusion de l’émission du 26 septembre 2016. Votez en direct au 01 34 12 12 22, lundi 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une autre émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.