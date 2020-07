Alfred Bruneau, compositeur oublié, mis à l’honneur

Le label Salamandre est réputé pour publier des oeuvres originales et inédites principalement issues des XIX et XXè siècles.

Dans le cadre de cette série Premières mondiales le compositeur Alfred Bruneau est mis à l’Honneur avec un double album intitulé Nuit de Mai. Né et décédé à paris (1837-1934), Alfred Bruneau est un nom quelque peu oublié du grand public.

Vincent Figuri, infatigable découvreur, nous présente des œuvres vocales et instrumentales de ce compositeur français. Né et décédé à Paris (1837-1934).

Le 1er CD comporte (Chants Antiques) un cycle de dix mélodies sur des poèmes d’André Chénier et dix poèmes pour chant et piano (Plein air) sur des poèmes de Théophile Gautier et deux poésies de Jean Richepin. Le 2e CD programme La Nuit de mai mélodrame pour harpe, quatuor à cordes et récitant sur un texte d’Alfred de Musset et une reconstitution musicologique de Vincent Figuri.

S’y ajoutent : Romance pour violon Fantaisie pour cor Romance pour Alto deux morceaux de genre pour violoncelle et piano, une mélodie et une sérénade – Romance pour quatuor de clarinette et Prélude de l’Enfant Roi.

Les participants de cette grande fresque musicale inédite : Cyrille Dubois, ténor, Jeff Cohen, piano, Vincent Figuri, récitant avec le concours de Marie Normand, harpiste, Jens Mcmanamas, cor, le Quatuor Varèse et le Quatuor Anches Hantées, le tout conçu et réalisé par Vincent Figuri.

Présenté par Bernard Ventre.