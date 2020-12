Alice Ferney nous dévoile les secrets de L’intimité

Auteure de très nombreux romans parus aux éditions Actes-Sud, L’élégance des veuves (1995), La conversation amoureuse (2000), Cherchez la femme (2013), Les Bourgeois (2017, prix Historia du roman historique), Alice Ferney s’intéresse depuis plus de trente ans au couple, à la famille, à la façon dont les hommes et les femmes se rencontrent, vivent les mouvements de leur relation, leurs élans, leurs soubresauts et leurs fêlures, comment se tissent les liens de génération en génération.

Dans son nouveau roman L’intimité, elle se livre au travers de personnages de femmes et d’hommes très attachants à l’exploration du désir, et des différentes formes qu’il prend dans la société contemporaine.

Désir d’enfant, désir de procréer, non-désir d’enfant. Alice Ferney nous rapporte dans des dialogues d’une extraordinaire vérité entre ses personnages, les recherches qu’elle a dû faire elle-même sur les sites de rencontres, sur la Procréation médicalement assistée (PMA), sur la Gestation pour autrui (GPA).

Tout au long des 350 pages du roman, elle nous entraîne dans une course folle dans les démarches que font les hommes et les femmes d’aujourd’hui, avec leurs espoirs, leurs doutes, leurs croyances.

On est plongé au cœur de l’intimité de chacun, et dans tout ce que la modernité technique et juridique permet.

Elle n’omet pas de décrire, en connaissance de cause, les mécanismes économiques liés au progrès technique dans les méthodes de procréation, le nouveau langage qui s’invente, et sans avoir peur du politiquement correct, elle met devant nos yeux ébahis certaines réalités recouvertes par un halo de mensonges et de sentiments altruistes.

Alice Ferney maîtrise la langue avec une richesse et une précision formidables ce qui permet aux lectrices et aux lecteurs de vivre avec les personnages les moments drôles et les moments déchirants, et de trembler parfois devant ce qui risque de se produire dans l’existence de ces quelques femmes et de ces hommes.

Dans l’entretien qu’elle m’a accordé, elle parle d’elle en tant qu’auteure, de son engagement pour les femmes, de ses analyses sur le monde contemporain et de ses possibles dérives, avec une sincérité et une grande force de réflexion.

Claude Lévy, décembre 2020.