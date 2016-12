Alla en el rancho grande Ray Ventura La gambille Guy Béart

Emission en direct avec Ignace d’une nouvelle Une guinguette de danses à l’accordéon.C’est une émission entièrement composée par les auditrices et auditeurs qui ont redemandé des titres diffusés lors des émissions précédentes, à partir de la rubrique ouverte dans chaque émission du lundi On a aimé adoré.

Seront à réécouter les titres La gambille par Guy Béart, Le temps des cerises par Charles Dumont, Monsieur Gabin par Sand Bara, etc. Avec publication la mise à jour palmarès trimestriel des chansons les plus redemandées, les chanteuses ou les chanteurs les plus redemandés et des chefs d’orchestre les plus redemandés par les auditrices et auditeurs depuis juin 2016

Vous retrouverez aussi d’autres chansons accompagnées à l’accordéon que vous avez redemandées. Votez en direct au 01 34 12 12 22, lundi 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une autre émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.