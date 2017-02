Alors raconte : miroir, miroir…

Retrouvons-nous, sur le thème du miroir, à bord de notre vaisseau Alors raconte, pour faire ensemble un voyage face à nos rêves, à nos reflets, à nos images…

Partageons les lectures de contes proposés par Hélène Buscail, lus par celle-ci, Muriel Thomas, Nathalie Cousin et Michel Cousin.

Découvrons aussi, sur ce même thème, des poèmes, des idées de livres, de sites internet, etc., pour les petits et les grands.