Amélie Dalmazzo alias Lili Oz, auteure, compositrice interprète, chroniqueuse, philosophe et sémiologue des médias.

Docteure en sciences de l’information et de la communication, elle est spécialiste du charisme, des problèmes identitaires et des phénomènes fans et fantastiques.

En 2007, lors des élections présidentielles, en collaboration avec le CNRS, elle a étudié, les stratégies d’image et la communication des hommes politiques.