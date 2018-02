Anastasya Terenkova, une pianiste d’exception

Après avoir reçu une formation musicale à l’École Spéciale de Musique de Moscou réservée aux enfants surdoués, Anastasya Terenkova vient se perfectionner au CNSMD, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Lauréate de plusieurs concours internationaux aux USA et en Europe, elle se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre en France, en Europe et dans le monde.

Depuis l’an dernier, Anastasya Terenkova poursuit une tournée mondiale avec l’acteur John Malkovich pour offrir au public un spectacle musical et littéraire. Cette ballade musicale sur IDFM Radio Enghien se propose de vous faire entendre Anastasya Terenkova dans des œuvres de Chopin, Moussorgski et Scarlatti.

Présenté par Christophe Gravereaux.