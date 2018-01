André-Modeste Grétry, un compositeur oublié

Le compositeur André-Modeste Grétry (1741-1813) n’est pas oublié par tous, notamment à Montmorency où il vécut et où une rue porte son nom. Ses dispositions et son inventivité mélodique le poussent à écrire une quinzaine d’opéras et plus de quarante opéras-comiques, le premier Isabelle et Gertrude créé en 1766.

Ensuite ce fut Zémire et Azor en 1771 qui connut un franc succès et dont un air reste encore impressionnant par ses vocalises L’air de la Fauvette, La cantatrice Mady Mesplé l’interprète dans cette émission, un enregistrement de référence.

Un air tiré de La Caravane du Caire, La Victoire est à nous qu’il composa deviendra, après adaptation, un des chants militaires les plus populaires au sein de la Grande Armée. L’opéra comique, Richard Coeur de lion (1784) fût considéré comme un chef d’œuvre; il est l’ancêtre de l’opéra historique français. L’air Ô Richard, Ô mon Roy deviendra l’hymne royaliste pendant la révolution.

IDFM Radio Enghien, la radio du bien-être, présente une nouvelle fois le Quatuor Oïstrakh qui nous plonge dans une musique d’une intensité et d’une tension incroyable avec leur premier enregistrement, un disque publié par Muso, avec le Quatuor à cordes n° 2 en fa majeur, op.2 de Tchaïkovski et le Quatuor à cordes n°8 en ut mineur, op.110 de Chostakovicht.

Le Quatuor à cordes David Oïstrakh composé d’Audrey Baranov, 1er violon – Rodion Petrov, 2ème violon – Fedor Belugin, alto,- Alexey Zhilin, violoncelle, vous convie à leur concert du 20 janvier à 20h30 à la Philharmonie de Paris.

La pianiste Nareh Arghhamanyan, Piano Campus d’or 2017 clôture cette Ballade musicale par Prokoviev, un autre clin d’œil aux compositeurs russes.

Présenté par Bernard Ventre.